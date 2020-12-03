تقرير: "كورونا" قد يتسبب في فقر 32 مليون شخص

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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نشرت منظمة الأمم المتحدة، تقريرًا قالت فيه إن فيروس كورونا قد يدفع ما يصل إلى 32 مليون شخص في الدول الأقل نموا في العالم إلى فقر مدقع.

 

وقد أشار التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، إلى أن انخفاض مستويات الدخل وانتشار البطالة والعجز المالي المتزايد الناجم عن الوباء يمكن أن يدفع ما يصل إلى 32 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وذلك في 47 دولة تم تصنيفها على أنها من البلدان الأقل نموا.

 

وأضاف التقرير،  أن الجهود المبذولة لإعادة بناء اقتصادات الدول الأكثر فقرا في مرحلة ما بعد الجائحة ستتأثر بشكل كبير ما لم تتحسن قدراتها الإنتاجية.

 

ومن جانبه قال الأمين العام لـ"UNCTAD" موكيسا كيتوي: "لقد ذكرنا الوباء بالحاجة الملحة لتطوير القدرات الإنتاجية في أقل البلدان نموا لتمكينها من تحقيق التحول الهيكلي وتقليل التعرض للصدمات الخارجية وبناء القدرة على الصمود".

 

وتابع أن "تنمية القدرات الإنتاجية في معظم البلدان الأقل نموا كانت بطيئة للغاية بالنسبة لها للتغلب على التحديات والصدمات الإنمائية الرئيسية مثل كوفيد-19"، نقلًا عن روسيا اليوم.

 

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