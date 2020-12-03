حكام مباراة بني عبيد والمنصورة بدوري القسم الثاني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يستضيف فريق بني عبيد بقيادة المدير الفني عادل صديق، نظيرة فريق المنصورة، بقيادة ياسر تحسين، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، في إطار ختام مباريات الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020/2021.

ويدخل المنصورة اللقاء برصيد نقطة وحيدة عقب تعادله في الجولة الأولى على ملعبه مع بيلا بدون أهداف، كما يملك بني عبيد نفس الرصيد من التعادل خارج الديار مع بلدية المحلة، بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يدير مباراة اليوم الحكم السويسي أحمد ناصر عباس، يعاونه الثنائي المنوفي ماجد مرسي، وأحمد نبيل.

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