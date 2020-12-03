ماركو زكي: 23% من أمراض السرطان بمصر تخص الكبد (فيديو)

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قال الدكتور ماركو زكي أول مصري يفوز بجائزة نيوتن البريطانية، إن الجائزة تقدم لدعم الأبحاث والابتكارات العلمية في المجالات المختلفة، إذ جرى تخصيصها بداية من عام 2016.

وأضاف "زكي"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "قدم على الجائزة عدد كبير من الباحثين المصريين، وأحمد الله على أن وفقني كأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة في جامع المنيا بالحصول عليها، وكنت أعمل على مشروع بحثي يركز على إيجاد حلول جديدة لعلاج سرطان الكبد، وكنا نعمل في أكثر من محور".

وتابع: "المحور الرئيس كان كيفية الحصول على بروتينات جديدة، وتكوين علاج لها ومن ثم يكون في إمكاننا تحسين حياة مرضى سرطان الكبد، لأنه يهدد أسر مصرية كثيرة، إذ أن لدينا نحو 23% من المصابين بالسرطان هم مصابين بسرطان الكبد، أي ما يقدر بنحو ربع الحالات تقريبًا".

من جهته قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ماركو طالب لبعثة مشتركة ما بين الإدارة العامة للبعثات في مصر وبرنامج "نيتون-مشرفة" مع المجلس الثقافي البريطاني، وسافر إلى نيوكاسل للحصول على درجة الدكتوراة في عام 2015، وعمل في أبحاث هامة جدا لها علاقة بأورام الكبد، وتوصل إلى نتيجة مهمة جدا في البحث قد تؤدي إلى اكتشاف طرق جديدة للعلاج المناعي لأمراض الكبد.

