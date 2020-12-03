بلومبرغ: صندوق الثورة السعودي يسعي لاقتراض 7 مليار دولار

قال وكالة بلومبرج الاقتصادية،إن صندوق الثروة السعودي يسعى إلى ابرام قرض بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار للاستخدامهم في استثمارات جديدة.

وقالت المصادر، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف إلى استكمال جمع الأموال في أوائل العام المقبل واستخدام السيولة في فرص استثماراية.

وأشارت إلى أن الصندوق اتصل بهذا الشأن ببنوك دولية، مضيفة أن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.

وستكون هذه الصفقة هي الثالثة التي يلجأ فيها الصندوق إلى بنوك دولية للحصول على تمويل.

وكان الصندوق قد حصل على قرضه الأول في 2018، بقيمة 11 مليار دولار.