اليوم .. 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية



نتائج مباريات أمس الأربعاء



- كفر ربيع مع كفر عشما إعتذر كفر ربيع عن إستكمال المسابقة

- مشرف مع جزى 2/1

- كفر الباجور مع مسجد الخضر. 2/3

- منوف مع سبك الضحاك 2/1

- كمشيش مع ميت عافيه 6/0

- العراقيه مع طوخ دلكه 1/1

يقام اليوم الخميس خمسة مباريات في إطار منافسات بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، حيث سيلتقي فريق سنتريس مع أشمون، في الواحدة ظهراً، ويحكم المباراة أحمد ماجد، وعبد الله جبريل وأحمد العربي.كما سيلعب كفر قورص مع أبو نشابة بملعب الخطاطبة الساعة 12 ويدير اللقاء عبد الله بدر، ومرسي ماجد وأحمد مصطفى، ويحل ابنهس ضيفا على اصطباري، ويدير المباراة عمرو الشاذلي وسعيد جمعه وأحمد عبد المعطي.وسيلتقي فريق الدبايبة مع فريق بيجرم بملعب كفر طه الساعة 12، ويحكم اللقاء معذا محي ومحمد محي وعبد الله طاهر، كما يلعب بركة السبع مع الروضة في نفس التوقيت، ويحكم المباراة اسلام ناجي وأمين خالد وأحمد الصفتي.وإنسحب فريق كفر دواد من المسابقة، لذلك لم يقام لقاء سبك الأحد وكفر داود الذي كان مقرراً اليوم في تلك الجولة.