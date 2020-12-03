اليوم .. 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
يقام اليوم الخميس خمسة مباريات في إطار منافسات بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، حيث سيلتقي فريق سنتريس مع أشمون، في الواحدة ظهراً، ويحكم المباراة أحمد ماجد، وعبد الله جبريل وأحمد العربي.

كما سيلعب كفر قورص مع أبو نشابة بملعب الخطاطبة الساعة 12 ويدير اللقاء عبد الله بدر، ومرسي ماجد وأحمد مصطفى، ويحل ابنهس ضيفا على اصطباري، ويدير المباراة عمرو الشاذلي وسعيد جمعه وأحمد عبد المعطي.

وسيلتقي فريق الدبايبة مع فريق بيجرم بملعب كفر طه الساعة 12، ويحكم اللقاء معذا محي ومحمد محي وعبد الله طاهر، كما يلعب بركة السبع مع الروضة في نفس التوقيت، ويحكم المباراة اسلام ناجي وأمين خالد وأحمد الصفتي.

وإنسحب فريق كفر دواد من المسابقة، لذلك لم يقام لقاء سبك الأحد وكفر داود الذي كان مقرراً اليوم في تلك الجولة.

نتائج مباريات أمس الأربعاء

- كفر ربيع مع كفر عشما إعتذر كفر ربيع عن إستكمال المسابقة
- مشرف مع جزى 2/1
- كفر الباجور مع مسجد الخضر. 2/3
- منوف مع سبك الضحاك 2/1
- كمشيش مع ميت عافيه 6/0
- العراقيه مع  طوخ دلكه 1/1

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ أقل من ساعة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 19 ساعة

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ يوم

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 19 ساعة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

10:20 ص

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

07:30 ص

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

09:20 ص

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

03:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم