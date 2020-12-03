وزيرة التخطيط: دخل الأسر في مصر زاد 15%

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المسوح الاحصائية ساهمت في توفير قواعد بيانات دقيقة خلال جائحة كورونا، حيث أن البحث يوفر ثروة هائلة من البيانات تشخص الواقع.

وأشارت "السعيد"، خلال فعاليات مؤتمر إعلان مراجعة نتائج بحث الإنفاق والدخل بحضور رئيس الوزراء، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن البحث كشف عن ارتفاع دخل الأسر بزيادة حوالي 15%، منوهة بأن الأسرة كبيرة العدد تكون معرضة بشكل أكبر للفقر، وهو ما يؤكد على اهمية ضبط النمو السكاني.

وأضافت أن الدولة تسعى لمعالجة الخلل بين النمو السكاني، ومعدلات التنمية، كما أن الدولة تسعى لوضع خطة شاملة لضبط النمو السكاني

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