تركيا تفقد السيطرة على معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي

قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلا 14.03 %في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس آب 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقى على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30 % في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي يوم الخميس..

يحوم التضخم قرب 12 بالمئة منذ بداية العام بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.

يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 بالمئة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 بالمئة طوال العام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا زيادة سنوية 23.11 بالمئة، بحسب البيانات.