بعد الفوز على فرينكفاروزي.. برشلونة يقترب من معادلة رقم تاريخي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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جقق برشلونة انتصار كبير خارج ملعبه، أمام فرينكفاروزي المجري، مساء الأربعاء، ليعيد للنادي ذكرى قديمة مر عليها 18 عامًا.

 

وفاز برشلونة 3-0 على فرينكفاروزي، ضمن مباريات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة حقق الفوز في مبارياته الـ 5 الأولى بدور المجموعات للمرة الأولى منذ 18 عامًا.

 

وأوضحت الشبكة، أن برشلونة في موسم 2002-2003، فاز في جميع مبارياته الـ 6 في المجموعة، والتي كانت تضم إلى جواره كلًا من لوكوموتيف موسكو وجالطة سراي وكلوب بروج.

 

وفي هذا الموسم، فشل برشلونة في حصد اللقب، وودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد يوفنتوس، بنتيجة 3-2، في مجموع المباراتين.

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