إصابة 48 لاعبا في دوري السلة الأمريكي بكورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن إصابة 48 لاعبا بفيروس كورونا مع استعداد موسم 2020-2021 للانطلاق في 22 ديسمبر/كانون الأول.

 

وقالت الرابطة إنها اخضعت 548 لاعبا للكشف في الفترة من 24 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ويخضع كل من تأكدت إصابتهم للعزل الذاتي وفقا للوائح الرابطة.

 

ولم تواجه الرابطة أي مشاكل خلال استئناف البطولة في بيئة معزولة في ديزني وورلد من أجل إكمال الموسم الماضي، لكنها تواجه التحديات ذاتها التي قابلت بطولات أخرى في أمريكا الشمالية.

 

وباستثناء تورونتو رابتورز، ستلعب كل الفرق في ملاعبها الأصلية هذا الموسم، إذ بدأت التدريبات الفردية هذا الأسبوع بينما تنطلق التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل.

 

وسيلعب رابتورز، وهو الفريق الكندي الوحيد في البطولة، في تامبا بولاية فلوريدا بسبب قيود السفر الدولية مع ارتفاع حالات الإصابة بعدوى كورونا في أمريكا.

 

وتأجلت العديد من المباريات في دوري كرة القدم الأمريكي، الذي يُقام حاليا، ودوري البيسبول، الذي اختتم في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب سفر اللاعبين من مدينة إلى أخرى في بيئة رياضية هيمنت عليها الجائحة.

أخبار تهمك

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ ساعتين و 28 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

10:20 ص

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

07:30 ص

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

08:32 ص

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم