الإحصاء: نسبة الفقر تراجعت في مصر لأول مرة منذ عام "1999-2000"

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قال اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنهم قاموا بعمل بحث عن الإنفاق والدخل يهدف لتوفير بيانات قياس معدلات المعيشة والفقر، وتوفير بيانات حول الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية.



وأشار "بركات"، خلال فعاليات إعلان نتائج بحث الإنفاق والدخل بحضور رئيس الوزراء، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن نتائج البحث أوضحت أن هناك تراجع في نسب الفقر في مصر لأول مرة منذ عام "1999 – 2000"، خاصة في ريف الوجه البحري والقبلي، مع ارتفاع الإنفاق الكلي للأسرة.

