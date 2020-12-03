8 تصريحات مثيرة لسلمى الشيمي بعد إخلاء سبيلها.. تعرف عليهم

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أدلت عارضة الأزياء المثيرة للجدل سلمى الشيمي، بعدة تصريحات مختلفة بعدما تم إخلاء سبيلها على خليفة القضية المتهمة فيها بالتصوير في مناطق أثرية بدون إذن بعدما أجرت جلسة تصوير بملابس فرعونية أمام هرم سفارة.



وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل سلمى الشيمي ومصورها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات في واقعة تصويرها "فوتوسيشن" بمنطقة أثرية.



ونفت "الشيمي" أمام النيابة دخولها المنطقة الأثرية بالأهرام خلسة، وأنها اشترت تذكرة دخول والتقطت عدة صور؛ لنشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي دون علمها بأن التصوير يعد مخالفًا للقانون.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التصريحات التي أدلت بها سلمى الشيمي بعد إخلاء سبيلها:



- كنت أروج للسياحة بالتزامن مع الاكتشافات التي أعلنت عنها وزارة الآثار مؤخرا.



- مثلي الأعلى الفنانة سعاد حسنى، وبعد أن أتممت مرحلة الثانوية استكملت مشوار عملي في مجال الأزياء.



- أنا مكنتش بصور في مكان مغلق، وحواليا ناس كتير، ولو بعمل حاجة غلط مش هعملها قصاد الناس.



- الموضوع انتهى بكفالة 500 جنيه، والقضية مازالت شغالة، وأنا عارفة عقوبة ده، لكن أنا دفعت 1500 جنيه لشخص أعتقد أنه مسؤول ليصرح لي بالتصوير.



- أنا دفعت تذكرة دخول معبد سقارة ودفعت مبلغ 1500 لشخص تصريح تصوير فوتوسيشن مثل أي فنانة أو ممثلة.



- هناك رد فعل غير طبيعي من الدول العربية والأجنبية بسبب إعجابهم بجلسة التصوير في معبد سقارة.



- أنا خريجة كلية التمريض جامعة عين شمس، ومندهشة من الضجة التي حدثت لأنني مقتنعة أني اعمل دعاية لبلدي تشجع السياحة.



- أنا شوفت ناس مش لابسين أصلًا وراحوا اتصوروا عند الهرم.







يذكر أن سلمى كرم عبدالمنعم الشيمي بالغة من العمر 26 عامًا، وحاصلة على بكالوريوس تمريض وتعمل في الإعلانات "موديل" وتقيم بمنطقة مدينة نصر.



قبل سنوات بدأت "سلمى الشيمى" عرض أزياء لأطقم وموديلات حيث يصل سعر الطاقم الواحد لنحو 15 ألف جنيه ويتم الاستعانة للترويج للمنتجات والموضة الجديدة، وصعد نجم سلمى الشيمى في الفترة الأخيرة بخاصة في عرض الأزياء والموضة الجديدة "العباءة" بعد انتشارها في الأسواق العربية.