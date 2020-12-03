الأرصاد: طقس مستقر حتى منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استقرارا على مدار هذا الأسبوع حتى منتصف الأسبوع المقبل، نافية بذلك تصريحات عدد من المسؤولين عن توقعات بنوة قادمة ستشهدها الإسكندرية غدا الجمعة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الطقس سيظل دافئا خلال ساعات النهار مع سطوع لأشعة الشمس على مدار اليوم بينما تكون الشبورة المائية خفيفة على الطرق في الصباح الباكر. ورغم ذلك نصحت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية خلال الساعات الباكرة.

بالنسبة لفرص الأمطار، أوضحت أنها ما زالت مستمرة على السواحل الشمالية على البلاد لكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة بداية من اليوم وحتى السبت المقبل.

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).


الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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