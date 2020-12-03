بنك ناصر الاجتماعي يشارك في مؤتمر "الناس والبنوك" (صور)









حرص بنك ناصر الإجتماعي، للعام الثالث علي المشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورة انعقاده الرابعة عشرة كراعي كلاسيكي.





وشارك محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك في الذي يعقد سنويًا، حيث يتناول المؤتمر هذا العام أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحةً حاليًا.





وتأتي مشاركة بنك ناصر في المؤتمر تماشيا مع سياسة البنك وتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في تقديم وعرض خدمات البنك التمويلية ومنتجاته المالية والمصرفية على العديد من شرائح العملاء.





واكد محمد عشماوي، في كلمته التي ألقاها في جلسة طرحت ابرز المستجدات التي طرأت علي القطاع المصرفي وسماح البنك المركزي للبنوك المتخصصة في تقديم جميع الخدمات والأنشطة المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية، بأن البنك قدم تمويلات بقيمة 21 مليار جنيه خلال العام المالي 20192020، حيث تنوعت التمويلات ما بين تمويل مجالات التمكين وخلق فرص العمل وكذلك تمويل برنامج تحفيز الطلب، إلى جانب تمويل وسائل الإنتاج وبرامج تمويل السيدات والمتمثلة في قرض مستورة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والتي بلغت قيمة التمويل 325 مليون جنيه تقريبا.





وتحت شعار "ادخر ودع التنمية لنا" أوضح عشماوي أن البنك يقبل الإيداعات والتي تتمثل في الإيداعات متناهية الصغر وإيداعات وشهادات بأجيال حتي خمس سنوات وإيداعات طويلة الأجل حتي 18 عاما،



