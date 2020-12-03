أستاذ مناهج توجه مناشدة لطلاب الصف الأول الثانوي بسبب امتحانهم التجريبي (فيديو)



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن عقد امتحان تجريبي يوم 15 ديسمبر لطلاب أولى ثانوي بدون درجات سيساهم في الحكم على هذا النظام، بالإضافة إلى أن الطالب سيكتسب خبرة في التعامل مع نظام الامتحان الجديد.



وشددت على ضرورة أن يذاكر الطلاب بجدية لأداء هذا الامتحان، معقبة: "لا يجب الاستهتار بهذا الامتحان"، مطالبة أن يكون ضمن الامتحان أسئلة مقالية.



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في إطار سعي الوزارة لاستكمال مسيرة التطوير، والعمل على فاعلية وجودة الأداء داخل المنظومة التعليمية، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، 3 قرارات وزارية بشأن شغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة.



وقرر الوزير تكليف الدكتورة راندا أحمد حافظ شاهين بتسيير مهام وظيفة رئيس قطاع التعليم العام، وتكليف الأستاذة إلهام أحمد إبراهيم، بتسيير مهام رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وتكليف الأستاذ محسن عبدالعزيز جاد الله بتسيير مهام رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.



قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه لم يجرى استبيان حتى الآن عن رضا الطلاب على النظام التعليمي الجديد في المرحلة الثانوية، حيث أن يمر عام على الأقل على تطبيق النظام الجديد حتى نحكم عليه.