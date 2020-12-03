بعد تكريمها في القاهرة السينمائي.. ريهام عبد الغفور تهنئ منى زكي وتُعلق:"كانت سبب رئيسي إني أحب التمثيل"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على تهنئة صديقتها الفنانة منى زكي بمناسبة تكريمها أمس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بعدما حصلت على جائزة "فاتن حمامة" للتميز، عن مشوارها الفني، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت ريهام عبد الغفور صورة جمعتها بصديقتها الفنانة منى زكي، وعلقت عليها قائلة :"فرحانة جدًا بتكريم زميلتي وصاحبتي وحبيبتي مني زكي اللي كانت سبب رئيسي إني أحب التمثيل، بحبك يا منى".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مشاركتها في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد حسن، بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد علي رزق، محمد الصاوي، نادية رشاد.

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منى زكى ربع قيراط إبراهيم السمان

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