قتلى بحريق في مستشفى بالعاصمة الروسية موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، مقتل شخصين جراء اندلاع حريق في مبنى مستشفى يتم ترميمه بالعاصمة موسكو، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

ونقلت وكالة تاس، عن مصدر في المديرية، قوله: "على الأرجح أن سبب الحريق، الذي شب في المبنى الخاضع لعمليات إصلاح وترميم، يعود إلى التعامل مع النيران بشكل غير حذر، أو لوجود عطل في أجهزة التدفئة الكهربائية المستخدمة هناك".

وأضاف المصدر: "اندلع في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، في مبنى لمستشفى في شارع دوروف بوسط موسكو. وذكر أن مساحة الحريق بلغت 30 مترا مربعا، عند وصول سيارات الإطفاء. وأشار إلى أنه كان خاليا من المرضى والموظفين، وتواجد فيه فقط عمال البناء. وأثناء الإطفاء، تم إنقاذ 27 شخصا. وتوفي شخصان في الحريق".