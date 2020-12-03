أسعار جميع أنواع الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020

سجلت أسعار الأسماك استقرار في الاسواق المصرية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع عمليات صيد الأسماك وتصنيع الأسماك المجمدة.

أسعار جميع أنواع الأسماك في مختلف الأسواق:

تراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا،وكيلو البلطى تراوح بين 14 و19 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 29 و 45 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، بينما تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا.