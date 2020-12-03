بعد تكريمها في القاهرة السينمائي.. غادة عبد الرازق تهنئ منى زكي وتُعلق:"تستاهلي أكتر"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على تهنئة صديقتها الفنانة منى زكي بمناسبة تكريمها أمس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بعدما حصلت على جائزة "فاتن حمامة" للتميز، عن مشوارها الفني، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت غادة عبد الرازق صورة لمنى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي وابنتهما لي لي، وعلقت عليها قائلة :"مبروك يا جميلة يا موهوبة يا طيبة يا جدعة يا محترمة وتستاهلي أكتر".

وفي سياق آخر، شاركت غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، وهو بطولة محمود عبد المغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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