الأرصاد تكشف مفاجأة عن تعرض محافظة الإسكندرية لـ "نوة قاسم" (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:46 ص
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد عن تعرض محافظة الإسكندرية لموجة شديدة من الطقس السيىء، معلقا: "أخبار غير صحيحة".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه يسود طقس دافىء، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، والأجواء مستقرة، مضيفا أن البلاد تشهد طقس خريفي ممتع، والسواحل الشمالية تشهد أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة على حركة المواطنين.
وأوضح أن سبب انتار شائعة أن محافظة الإسكندرية ستضربها موجة من الطقس السيىء، هو أن هذه الفترة موعد نوة قاسم، ولكن الأجواء مستقرة تماما.

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).


الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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