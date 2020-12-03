إغلاق أكثر من 500 مؤسسة تربوية بسبب كورونا في الجزائر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، إغلاق أكثر من 500 مؤسسة تربوية ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا.

 

وبحسب تقارير، غلق المؤسسات التربوية تراوح بين أسبوع وأسبوعين، ليتم بعد ذلك إعادة فتحها عقب التأكد من سلامة كل الطاقم التدريسي والإداري وكذلك سلامة الطلاب.

 

 وفي وقت سابق، سجلت الجزائر 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد إلى 83199 حالةً.

 

وأضاف أنه سُجلت 21 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 2431 حالةً.

 

فيما تماثل للشفاء 605 مرضى بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 53809 حالات.

 


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