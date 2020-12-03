خالد الصاوى ينضم لقائمة أبطال مسلسل "اللي ملوش كبير"مع ياسمين عبدالعزيز

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان خالد الصاوي على المشاركة في مسلسل "اللي ملوش كبير" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ويُجسد دور مهم ومحوري خلال الأحداث، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج سينرجي.

والمسلسل من المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهر الجاري، وتدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي.

وفي سياق آخر، يُشارك خالد الصاوي في فيلم "30 مارس"، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.


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