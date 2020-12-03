أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 3-12-2020 بجميع الأسواق
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق استقرار ، وسط توفر المعروض منها، وضخ وزارة التموين كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بأسعار غي متناول الجميع.
وقد جاء أبرز اسعار انواع الخضروات والفاكهة كالتالي :
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 5 و8 جنيهات.
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