20 لاعب في قائمة الرجاء لمباراة بلدية المحلة بالقسم الثاني



وضمت القائمة كل من : محمود حربى، ومحمدزيادة، ومحمد اسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وسعيد أحمد، ووليد خميس، ورضا بخيت، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ومحمد صلاح، محمد صلاح، ومحمد تريكة، وخالد أبوذيادة، ومحمدحمبوزو، وحسن ربيع، وسعد كامل، وعزت جمال، وياسر رضا، ووائل فراج، ووليد عطية.



يذكر أن الرجاء يمتلك نقطة وحيدة بعد تعادلة في الجولة الأولي أمام فاركو بهدف لكل منهما ويسعي الفريق المطروحي للفوز للوصول لصدارة المجموعة مبكرا.

إختار محمد عبد السميع مدرب الرجاء 20لاعبا استعدادا لمباراة البلدية في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.