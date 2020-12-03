22 لاعب في قائمة بني عبيد مواجهة المنصورة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى حيث تنطلق فى الثانية والنصف عصرا صافرة بداية مباراة بنى عبيد و ضيفه المنصورة والتى ستقام على ستاد هرماس رضوان بنادى بنى عبيد .

بنى عبيد بقيادة عادل صادق إختتم أمس الأربعاء تدريباته بتدريب خفيف على التصويب وبعض الجمل التكتيكية حيث يسعى الفريق فى لقاء اليوم لحصد ثلاث نقاط أولى غالية على حساب فريق المنصورة .

وتم إعلان قائمة المباراة والتى ضمت اللاعبين على النحو التالى :

أحمد حسن ، محمد إبراهيم ، محمد الحسينى ، محمد الصغيرة ، محمود الهلباوى ، أحمد الدرة ، محمد أمين ، صبرى السيد ، بسام وحيد ، أحمد جمال ، محمد العزب ، أبوبكر سيلا ، رجب عبدالتواب ، عصام عبدالستار ، محمد أبوالشيخ ، أحمد يوسف ، إبراهيم خليل ، هشام بكر ، خالد مايز ، السعيد ماهر ، عادل جمال ، رامى قدرى.
وحصل بنى عبيد حتى الآن على نقطة واحدة من التعادل الإيجابى بالجولة الأولى أمام بلدية المحلة بعدما قدم لاعبو بنى عبيد عرضا متوازنا نال إعجاب كل المتابعين رغم ضعف فترة إعداد الفريق وعدم خوضه لأي لقاءات ودية طوال فترة الإعداد.

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