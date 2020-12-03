أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-12-2020 بعد زيادة 12 جنيه للجرام

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس3-12-2020، في جميع محلات الذهب، بعد ارتفاعات قوية ومفاجئة شهدتها في ختام تعاملات الأمس الخميس عقب ارتفاع سعر الذهب العالمي بقيمة 12 جنيه في الجرام. 

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-12-2020:

سعر جرام "الذهب عيار 21"  بلغ  795 جنيهًا .

وبلغ سعر جرام الذهب  "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 681 جنيهًا،

وسعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 909 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

 

سعر الذهب العالمي:

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط الدولار وترقب مصير حزمة التحفيز الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف بأقل وتيرة في 4 أشهر.

وفي سياق منفصل، عقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات أمس الثلاثاء، بشأن حزمة التحفيز لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية.

واقترحت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين تدابير إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار، لكن قال "ميتش ماكونيل" زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن على الكونجرس الأمريكي أن يدرج حزمة التحفيز الجديدة في مشروع قانون بقيمة 1.4 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.

وفي شهادته أمام الكونجرس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه لا بد أن يقدم الكونجرس الأمريكي المزيد من الدعم للشركات الصغيرة، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين.

وصعد المعدن الأصفر بنحو 38 دولاراً في جلسة الأمس، ليتعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر، لكنه تراجع في التعاملات المبكرة قبل أن يتحول للارتفاع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1830.20دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة، ليسجل 1819.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 عند مستوى 91.13

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