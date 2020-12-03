بسبب كورونا.. منع الجماهير من حضور المباريات في موريتانيا

أعلنت العصبة الموريتانية لكرة القدم، في بيان صادر عنها، أن الملاعب ستكون مغلقة أمام الجماهير، بداية من الغد، وذلك لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت العصبة أنه سيتم السماح فقط بحضور لاعبي الأندية، و7 من أعضاء كل فريق، خلال المباريات المحلية.

وسيتم فرض بروتوكول صحي أكثر صرامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، وأصيب بعض اللاعبون بالوباء.