هزة أرضية قوية تضرب جنوب شرقي تركيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

 

وبحسب وكالة سانا السورية، شعر أبناء محافظة الحسكة بالهزة عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباح اليوم الخميس.

 

وفي سياق متصل، ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 قتلى، بحسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

 

 وأشارت إدارة الكوراث التركية، إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.

 

وكشفت إدارة الكوراث التركية، أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

 

 

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