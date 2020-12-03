أعلنت جامعة جون هوبكنز، أن الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة بوفيات فيروس كورونا المستجد منذ مطلع أبريل الماضي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ووفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي، بواقع أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 13.7 مليون إصابة حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء.

ويخشي الخبراء والمختصون في الولايات المتحدة من ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس بعد أيام من عيد الشكر، نتيجة الاحتفالات والاختلاط الذي قد يفاقم الوضع الوبائي في البلاد.