مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي لتصنيف "الإخوان" على قائمة الإرهاب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، قدم مشروع قانون لتصنيف تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب.

 

وتتحدث الوثائق الرسمية لتنظيم الإخوان الإرهابي ولإيران، صراحة عن أن مشروع كل منهما هو "غزو العالم" لإقامة الدولة الإسلامية العالمية المزعومة لكل منهما، إلا أنهما وجدا في الغرب، وخاصة بريطانيا، ملاذا آمنا لدعم تمددهما وإرهابهما، حتى وصلا لمرحلة من التضخم تهدد لندن ذاتها، وما زالت تصر على هذا الدعم.

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