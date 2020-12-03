إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي إيفرتون الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إيفرتون يسعى لضم أومتيتي مقابل 10 مليون جنيه إسترليني بغض النظر عن الشرط الجزائي في عقده.


وتابعت الصحيفة، أن أومتيتي فقد جزء كبير من مستواه مع البارسا، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع البلوجرانا خلال الفترة الماضية.


وانضم أومتيتي إلى برشلونة في عام 2016، قادمًا من نادي ليون الفرنسي، ولم يظهر هذا الموسم في تشكيل الهولندي رونالد كومان المدير الفني للعملاق الكتالوني.

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