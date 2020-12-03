مانشستر سيتي يتراجع عن التعاقد مع نجم ميلان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي صرف النظر عن التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم خط وسط ميلان الايطالي.
وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية إلى أن بن ناصر يقدم مستويات متميزة مع الروسونيري منذ الموسم الماضي بعد انضمامه للفريق قادماً من إمبولي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن المان سيتي صرف النظر عن بن ناصر بسبب تفضيل بيب جوارديولا مديره الفني التعاقد مع دينيس زكريا نجم بروسيا ومنشنغلادباخ الألماني.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن دينيس زكريا شارك مع الفريق الألماني في 4 مباريات فقط، منهم 2 في الدوري ومثلهما في دوري أبطال أوروبا.

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