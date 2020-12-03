موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره دينامو كييف الأوكراني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل لمصلحة يوفنتوس فيدريكو تشيزا في الدقيقة 21، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يضيف ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره تورينو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 17 ساعة

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 ص

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم