موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي









حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره دينامو كييف الأوكراني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





افتتح التسجيل لمصلحة يوفنتوس فيدريكو تشيزا في الدقيقة 21، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يضيف ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 66.





ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره تورينو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



