هاني شكري: الزمالك غني بموارده ولا يقف على أحد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن أي شخص يتمنى خدمة القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص كانوا يبتعدون عن النادي خوفا من ذكر أسمائهم بسوء بسبب رئيس النادي السابق.

وقال شكري فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " الفترة المقبلة داخل نادي الزمالك ستشهد طفرة، وستكون أفضل من أي وقت مضى، خاصة وأن هناك لجنة مكونة من أشخاص قادرة على خدمة الكيان بشكل مثالي".

وأضاف،" حصلت على أصوات أعلى من مرتضى منصور رئيس النادي السابق فى انتخابات 2014، ولكن لا أعلم ماحدث بعد ذلك".

وواصل، " تجربتي فى عضوية نادي الزمالك كانت بايخة، والنادي غني للغاية بأعضائه وجماهيره طوال تاريخه، وأصول وموارد النادي تجعله غني للغاية".

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