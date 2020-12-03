ميدو يكشف عن وجهة عصام الحضري المقبلة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الحارس المصري المعتزل، عصام الحضري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، سيتواجد ضمن الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الحضري سيكون مدرب الحراس الجديد للنجم الساحلي في جهاز البرازيلي جورفان فييرا.

وكان نادي النجم الساحلي التونسي قد أعلن قبل يومين عن التعاقد مع البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليتولى القيادة الفنية للناظي التونسي.

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