ميدو يكشف عن وجهة عصام الحضري المقبلة

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الحارس المصري المعتزل، عصام الحضري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، سيتواجد ضمن الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي.





وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الحضري سيكون مدرب الحراس الجديد للنجم الساحلي في جهاز البرازيلي جورفان فييرا.



