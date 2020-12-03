ميدو: لست نادما على ترك مستحقاتي للزمالك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه غير نادم على ترك مستحقاته لدى نادي الزمالك، موضحا أنه حزين لاستغلالها بطريقة خاطئة، متمنيا أنها كانت تذهب إلى قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وأوضح ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه سيقوم بعمل عضوية عاملة في نادي الزمالك في القريب العاجل.

وأشار إلى أن نادي الزمالك من الأندية القليلة في مصر التي تمتلك الأرض الخاصة بها.

وفي سياق آخر، كشف أن إعلان الزمالك عن تعاقده مع بعض اللاعبين المرتبطين بعقود سارية مع أندية أخرى قد يؤدي ذلك إلى دخول النادي في مشاكل كبيرة.

كما أشار إلى أن عمرو زكي أحد أفضل المُهاجمين الذين لعب بجوارهم في مسيرته الكروية.

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