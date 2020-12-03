ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق.





وكانت تقارير صحفية كشفت خلال الساعات الماضية أن الزمالك حصل على توقيع أحمد الشيخ بعد خروجه من حسابات النادي الأهلي في الموسم الجديد.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحمد الشيخ لم يخرج من الأهلي "بسلام"، والزمالك لم يدخل في مفاوضات معه من قريب أو من بعيد، وقد يكون قريبًا من الانتقال لبيراميدز".



