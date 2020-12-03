كردي يشيد بتاريخ الخطيب مع الأهلي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أشاد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تضاف لتاريخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.


وقال كردي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لا يوجد احد يستطيع الوقوف أمام محمود الخطيب فى انتخابات الأهلي، نظراً للإنجازات التي يحققها فى الفترة الحالية ويجب الفصل بين الخطيب كلاعب وعمله الإداري".


وأضاف: "كرسي رئاسة النادي الأهلي ليس بالعادي فهو عظيم ومن الصعب على اى شخص منافسة الخطيب فى الوقت الحالي".


وبعد التتويج باللقب أصبح محمود الخطيب أول رئيس نادٍ يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما ساهم في التتويج بأول لقب قاري في تاريخ القلعة الحمراء في نسخة 1982.


 وعاد ليكرر الإنجاز في عام 1987، ثم عاد وهو رئيس للنادي الأهلي ليقود الفريق للتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.

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