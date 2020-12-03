الطالع الفلكى الخَمِيس 3/12/2020..الصُّلح خِير!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.

اليوم 24 هاتُور قبطى ، 3 كانُون أوّل رُومى ، 18 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى:- الإجواز مَيِنْكِرُهُوش ، يِنْزِعِلْ منهم بس.(أنور وجدى من فيلم خطف مراتى-1954)

*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم يُوافِق

ذكرى ميلاد الفنّانة مديحة يسرى رَحِمَهَا الله ، هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم غُنيمة حبيب خليل على وهو الإسم الحقيقى للنجمة مديحة يُسرى ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(صالون باريسى)،(من سُكّان مَكّة)،(من قبيلة عَزّة/قبيلة عربيّة)،(الصّوفيّة)، (زهرة الصّحراء)، (مُبَارَكَة)،(الهانم/الخَانِمْ)،(تاجٌ من النّور)،(نزيه ومُتّزن)، (المُختارُون/المُمَيّزُون)،(وَلدِى الحبيب)،(حُبّ أمُومِى).

*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

مجموعة من أغانى المُطرب الراحل محمّد فوزى وألحانها لاتزال تتمتّع بالشباب واللمعان وإدخال البهجة على النفوس بكل رُقىّ ....

1-باقة مختارة من أجمل اغانى محمد فوزى

2-محمد فوزي اغنية كاملة بدون فرقة موسيقية

3-موسيقى محمد فوزى كما لم تسمعها من قبل

موسيقي... طير بينا يا قلبي. ♫ محمد فوزي

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالمُتاح طالما بالحلال.

برج الثور: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

برج الجوزاء: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو الأشخاص المشبوهين أفضل مايُمكن أن تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى.

برج السّرطان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.

برج الأسد: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لا تُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.

برج العذراء: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.

برج الميزان: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً،كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية شديدة.

برج العقرب: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.

برج القوس: شعور بالكبرياء والشفقة على ذاتك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أو صفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف.

برج الجدى: البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.

برج الدّلو: أحد الأقارب أو الأصدقاء قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الصديق وقت الضيق وهذا فى حدّ ذاته مكسب.

برج الحوت: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.



