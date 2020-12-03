بدءاستخدام كارنيهات النقل المجانية للأيتام وذوي الاحتياجات بمدينة بدر.. وافتتاح نقطة إسعاف 'الروبيكي'

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
علن مجلس أمناء مدينة بدر، برئاسة المهندس عبدالرحمن الزعيم، عن بدء استخدام كارنيهات خدمة النقل والمواصلات الداخلية والخارجية الخاصة بأتوبيسات مجلس الأمناء والشركات المتعاقدة مع المجلس المجانية للأيتام وكبار السن وذوى الهمم بالمدينة، والتى كان قد أعلن عنها المجلس مُسبقًا.

وتوفر الخدمة لذوي القدرات الخاصة وكِبار السن والأيتام، استخدام أتوبيسات النقل الخاصة بمجلس الأمناء مجانًا، بالإضافة إلى المواصلات الداخلية، والشركات المتعاقدة مع المجلس، وذلك تنفيذًا لقرارات المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر.

وقال "الزعيم" فى بيان له، إن مجلس الأمناء اتخذ هذا القرار، انطلاقًا من حرصه على مصلحة المواطنين بالمدينة، من ذوى الهمم، وأيضًا الأيتام، وكِبار السن فوق 60 سنة؛ حيث أشاد السُكان والأهالي بالقرار الذي يتم تنفيذه لأول مرة في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء على كبار السن، وعرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، افتتح المهندس عبدالرحمن الزعيم، والمهندس عمار مندور رئيس الجهاز والدكتور أحمد العزب مدير تشغيل هيئة الإسعاف ، والدكتور عمرو سليمان مدير إقليم القاهرة الكبرى، والدكتور وليد ماهر مدير إسعاف حلوان، اكبر  وحدة إسعاف بدر "طريق الروبيكي"،وحضور مدير الإدارة التعليمية، وأعضاء مجلس الأمناء، ونواب رئيس الجهاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة بدر مجلس الامناء كارنيهات النقل المجانية افتتاح نقطة إسعاف اخبار بدر

أخبار تهمك

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"مدينة بدر" تطلق مهرجان الألعاب الجوية خلال أيام عيد الأضحى

مجلس أمناء جديد لمستشفى طوارئ دمياط

"أمناء العاشر من رمضان" يُنظم احتفالية للأيتام في نادي "الرواد"

وزير الإسكان يعلن بشرى سارة لسكان مدينة بدر

وزير الإسكان يفتتح مشروع النقل الجماعى بمدينة بدر

رئيس مجلس أمن مدينة بدر توقيع عقد تشغيل 60 أتوبيس نقل جماعي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم