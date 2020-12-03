فلورنتينو بيريز يهدد زيدان بالإقالة من تدريب ريال مدريد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أصبح مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، على مهب الريح في ظل سلسلة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة مع الملكي.

فلورنتينو بيريز يقترب من إقالة زيدان

وكان الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، قد تلقى خسارة من مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (2-0)، أمس الثلاثاء، ليصعب موقفه في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

من جانبه ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفكر بشكل جاد في إقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في حال خروجه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن الثقة بين فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أصبحت مهزوزة بعد النتائج السيئة للفريق الملكي في الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد جمع 7 نقاط فقط، من 5 مباريات بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، بينما يحتل الملكي  المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

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