إصابة رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
ارشيفية
ارشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصيب، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، وأخر في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد في المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب قرية دير العذراء بمركز سمالوط، مما تسبب في إصابة محمد أحمد دكروري، 53 سنة، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمشرف على مدينة الفشن الجديدة واحد مرافقيه على محمد على، 40 سنه، لا يعمل، مقيمان بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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