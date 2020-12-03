زاهي حواس عن واقعة فتاة سقارة: "مش من حقها تقلع وتتصور" (فيديو)

انفعل العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس، أثناء تعليقه على واقعة سلمى الشيمي، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة سقار"، قائلًا: " المنظر ميعجبكش حد، ومالهوش أي علاقة بشكل الفراعنة، والموضوع أخد أكبر من حجمه".





وأضاف "حواس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن سلمى الشيمي أخطأت خطئًا كبيرًا للغاية، ودخلت الأهرامات بدون تصريح رسمي، وارتدت زي فرعوني قبيح.





وأكد أن المنظر الذي ظهرت به لا يستحق أن يكون أمام الهرم، منوهًا بأن فتاة سقارة دخلت المنطقة الأثرية بالغش وبدون تصريح رسمي، ودخلت بعباءة.





واستكمل العالم الأثري: "إذا كانت طلبت تصريح فلم تسمح الآثار لها بالحصول عليه بهذا المنظر، المنظر وحش ولا يليق بهرم عمره 5 آلاف عام".





واستطرد: "أي حد من حقه يتصور أمام الهرم، ولكن مش من حق حد يقلع ويتصور أمام الهرم وبدون تصريح، والسيدة استخدمت الحراس لتحقيق أهدافها".





"الشيمي" تشرح تفاصيل الـ"فوتوسيشن"

في سياق منفصل، علقت سلمى الشيمي، صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة، على الواقعة، قائلة: "أنا بنت زي أي بنت، بدأت في عرض الملابس من وأنا عندي 9 سنين، وكان مثلي الأعلى سعاد حسني".





وأضافت "الشيمي"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها تعمل في عروض الأزياء المصرية والعربية، متابعة: "أنا مصدومة، ومش متخيلة إن الموضوع يوصل لكده".





واستكملت: "أنا قطعت تذكرة ودخلت اتصورت عند الهرم زيي زي أي ممثلة، ودفعت فلوس لأحد الحراس لتسهيل دخولي، ودفعت فلوس تصريح، ولكن هناك سوء تفاهم، دفعت 1500 جنيه لشخص غير مسئول وفهمني إن ده التصريح، وعداني من البوابة، وخد الفلوس في جيبه".





واستطردت: "أنا بتصور في مكان مفتوح وحواليا ناس مش في مكان مغلق، أنا معملتش حاجة غلط، وخرجت من النيابة بكفالة 500 جنيه، أنا اتصورت عشان ده شغلي، ولازم من وقت للتاني أعمل كده".





علقت سلمى الشيمي، صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة، على الواقعة، قائلة: "أنا بنت زي أي بنت، بدأت في عرض الملابس من وأنا عندي 9 سنين، وكان مثلي الأعلى سعاد حسني".





وأضافت "الشيمي"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها تعمل في عروض الأزياء المصرية والعربية، متابعة: "أنا مصدومة، ومش متخيلة إن الموضوع يوصل لكده".





واستكملت: "أنا قطعت تذكرة ودخلت اتصورت عند الهرم زيي زي أي ممثلة، ودفعت فلوس لأحد الحراس لتسهيل دخولي، ودفعت فلوس تصريح، ولكن هناك سوء تفاهم، دفعت 1500 جنيه لشخص غير مسئول وفهمني إن ده التصريح، وعداني من البوابة، وخد الفلوس في جيبه".



