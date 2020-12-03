بالفيديو.. سارة الطباخ في إطلالة بالاسود في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حرصت المنتجة سارة الطباخ على التواجد فى حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة والتي أقيمت وسط إجراءات احترازية لفيرس كورونا المستجد 



وقامت سارة بنشر فيديو لها علي السجادة الحمراء وهي تظهر إطلالتها بفستان اسود طويل، وشهد حفل الافتتاح تكريم الكاتب وحيد حامد والكاتب كريستوفر هامبتون والفنانة مني زكي وسط حضور فني كبير من صناع السينما المصرية والعربية.



https://www.instagram.com/reel/CIT8jx_j172/?igshid=1uz0xg3d145qd

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