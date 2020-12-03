الزمالك يوضح حقيقة رحيل ساسي وبن شرقي









أوضح أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك ، ان الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي عن الفريق ، لا أساس لها من الصحة.





وكشف قاسم في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، عن ان لجنة الكرة ستجتمع مع ساسي مطلع الأسبوع المقبل لحسم مسألة تجديده لفترة مقبلة مع الفريق.





بينما أشار قاسم إلى أن بن شرقي لم يطلب الرحيل.



