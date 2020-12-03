الحكومة: 17 مليار جنيه حجم العائد من التصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت مد فترة التصالح على مخالفات البناء، بعدما قام الكثير من أعضاء مجلس نواب وبعض الجمعيات الأهلية ورجال أعمال، بالمناشدة بمد فترة طلبات التصالح، لافتَا إلى أن قرار المد هو الثالث وسينتهي بنهاية العام الجاري، ولن يجدد.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الحكومة لن تساوي أبدًا بين من تصالح ومن لم يتصالح بعد انتهاء فترة التصالح، وسيتم اتخاذ القرارات التي ستراها الحكومة، منها ما هو مقترح بقطع المرافق بالكامل وتطبيق الإزالات.

وأشار إلى أن قانون التصالح لا يستهدف جمع الأموال، موضحا أن الدولة حصلت حتى الآن على 17 مليار جنيه من قيمة طلبات التصالح، وسيتم تقسيمها بواقع 25% من تلك الأموال لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وباقي المبلغ لميزانية الدولة لبناء المدارس والمستشفيات.



أخبار تهمك

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ أقل من ساعة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ أقل من ساعتين

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ 40 دقيقة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 17 ساعة

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

08:32 ص

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

03:00 ص

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم