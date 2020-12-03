الحكومة: 17 مليار جنيه حجم العائد من التصالح على مخالفات البناء حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت مد فترة التصالح على مخالفات البناء، بعدما قام الكثير من أعضاء مجلس نواب وبعض الجمعيات الأهلية ورجال أعمال، بالمناشدة بمد فترة طلبات التصالح، لافتَا إلى أن قرار المد هو الثالث وسينتهي بنهاية العام الجاري، ولن يجدد.





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الحكومة لن تساوي أبدًا بين من تصالح ومن لم يتصالح بعد انتهاء فترة التصالح، وسيتم اتخاذ القرارات التي ستراها الحكومة، منها ما هو مقترح بقطع المرافق بالكامل وتطبيق الإزالات.





وأشار إلى أن قانون التصالح لا يستهدف جمع الأموال، موضحا أن الدولة حصلت حتى الآن على 17 مليار جنيه من قيمة طلبات التصالح، وسيتم تقسيمها بواقع 25% من تلك الأموال لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وباقي المبلغ لميزانية الدولة لبناء المدارس والمستشفيات.







