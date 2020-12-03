بالصور| جومانا مراد تتحدى كورونا بالأحمر في افتتاح القاهرة السينمائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
أحمد رمضان متولي
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تألقت النجمة جومانا مراد، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته رقم42، لافتة إليها الأنظار منذ قدومها وحتى إجرائها للمقابلات على الهواء مباشرة.. حيث كشفت عن مصممي إطلالتها الراقية، ورأيها بعام 2020، وأكثر الأفلام التي ستحرص على مشاهدتها خلال الفعاليات.

وقالت جومانا مراد، في حوار ضاحك لها أثناء تواجدها على الريد كاربت: «لقد كان عام 2020 كارثيًا، لكنني أدعوا الله أن تكون الأيام المقبلة أفضل على البشرية أجمع، ويكون عام 2021 حاملاً الخير الكثير لأمتنا العربية».

وكشفت أيضًا جومانا مراد، عن أكثر الأفلام التي ستحرص على مشاهدتها خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن فيلم «حظر تجول»، للنجمة إلهام شاهين، سيكون على رأس قائمة الأعمال المفضلة لديها.. كما أنها ترغب بمشاهدة كل الأفلام الجيدة خلال هذه النسخة.

وأعلنت جومانا مراد، عن فريق العمل الذي يقف خلف إطلالتها الأنيقة بالمهرجان، مؤكدة أنها تعاونت مع مصمم الأزياء المصري عبد الحق، الذي تولى تصميم فستانها الأحمر اللامع، وجاء عمل الميك أب للخبير شريف طانيوس، وقام بتصفيف شعرها المصفف نائل.. فيما تولت هي اختيار المجوهرات والاكسسوارت من مقتنياتها الخاصة.

يذكر أن جومانا مراد، تعيش مؤخرًا حالة مميزة من الانتعاش الفني على كافة الأصعدة، حيث عرض لها مؤخرًا الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، كما أنها تألقت بموسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «خيانة عهد».. وتنتظر حاليًا عرض أحدث أفلامها «يوم 13»، وهو أول فيلم رعب عربي يتم تصويره بتقنية الـ3d.

بالصور| جومانا مراد تتحدى كورونا بالأحمر في افتتاح القاهرة السينمائي
بالصور| جومانا مراد تتحدى كورونا بالأحمر في افتتاح القاهرة السينمائي
بالصور| جومانا مراد تتحدى كورونا بالأحمر في افتتاح القاهرة السينمائي
بالصور| جومانا مراد تتحدى كورونا بالأحمر في افتتاح القاهرة السينمائي

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