تفاصيل مهاجمة سمكة قرش لسائحة في مرسى علم (فيديو)

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تفاصيل مهاجمة سمكة قرش لـ سائحة في مرسى علم، قائلًا إنها أصيبت إصابات طفيفة في "الكتف الأيسر".





وأوضح "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السيدة معتادة على ممارسة الغوص، وكان معها 4 أشخاص بالإضافة إلى المرشد، متابعًا: "استمرت جولة الغوص لمدة ساعة، وفي آخرها عند خروجهم ظهرت سمكة القرش، وقامت بمهاجمة السيدة".





وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن المرشد تعامل مع الموقف، وسحب السيدة؛ لأنه مدرب، لافتًا إلى أنه أًصدر قرارًا بتعليق نشاط الغطس لمدة 3 أيام، وجار متابعة الموقف، مؤكدًا أن البحر الأحمر الأقل خطورة منذ 30 عامًا.





وقرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، إيقاف أنشطة الغوص ورحلات السفاري بمنطقة شعاب إلفين ستون شمال مرسي علم لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمتابعة حالة الموقع واستقرار وسلامة الاستخدامات الطبيعية، وكلف إدارة المحميات بتشكيل لجنة علمية لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش الموجودة بالمنطقة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التغيرات البيئية بنفس المنطقة.



