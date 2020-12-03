بيريز يمنح الفرصة الأخيرة لـ زيدان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيمنح زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، فرصة أخيرة، قبل إقالته من تدريب الفريق.


وتلقى ريال مدريد، هزيمة مفاجئة أمام مضيفه شاختار دونيستيك الأوكراني بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بيريز قرر تحديد مباراة مونشنجلادباخ المقبلة في دوري الأبطال، لتكون الفرصة الاخيرة لزيدان.

وأوضحت، أن بيريز سيقرر إقالة زيدان، إذا غادر الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت بالفعل الإشارة إلى رئيس ريال مدريد بالأزمة التي يمر بها الفريق وعليه أن يضحى بالفرنسي في حالة الفشل التام في بطولة أوروبا.



زيدان، في الوقت الحالي، لا يخطط للاستقالة ويأمل في تغيير هذا الوضع، لكنه يعلم أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فمن المنطقي أنهم يستبعدونه.



 من ناحية أخرى، يرغب بعض المسئولين في مدريد في أن يكون زيدان هو الشخص الذي يطلب أن يتنحى جانبًا في حالة عدم نجاح  مدريد في الصعود لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

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