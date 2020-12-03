ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

















يكثف نادي الزمالك من جهوده، لتجديد عقد التونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق، خلال الفترة الحالية.









ساسي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في الحفاظ على اللاعب، كونه ركيزة أساسية في الفريق.









وأشار مصدر مطلع، أن ساسي يريد البقاء مع الفريق، شريطة الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه حالياً.





وكان وكيل أعمال فرجاني ساسي قد تواجد في القاهرة من أجل إنهاء صفقة انضمام التونسي حمزة المثلوثى إلى الزمالك.









وشدد المصدر، على وجود رغبة قوية من فرجانى للاستمرار مع الفريق، إلا أنه يرفض تخفيض راتبه مع الأبيض، على الرغم من أنه أبدى ترحيبه بالاستمرار.







