بإطلالة جذابة.. سارة التونسي تلفت الأنظار على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
سارة التونسي
سارة التونسي
ولاء عبد الناصر
Advertisements
حرصت الفنانة سارة التونسي على حضور الدورة ال 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة حيث اعتمدت على فستان ذهبي، ومكياج هاديء أظهر جمال ملامحها.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد الحفل أيضا ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينمائي سارة التونسي الفجر الفني اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لمنع «القاطرة الإفريقية» من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة و نصف

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قضية "التنمر" على شاشة مهرجان القاهرة السينمائي غدا في "منفى" الفائز بجائزة "قلب سراييفو"

بالأحمر.. مي سليم تشعل الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي

بالأسود.. مادلين طبر تتألق على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي

بإطلالة غريبة.. إسلام إبراهيم يلفت الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي

بالأصفر.. إلهام شاهين تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي

ميس حمدان ومي سليم يتألقان على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

12:49 ص

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم